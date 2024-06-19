شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة:لجنة التحقيق الأممية أقرت بجرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة،أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية، أقرت أمام مجلس حقوق الإنسان بما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة بحق الشعب الفلسطيني نتيجة وقف الغذاء والماء والكهرباء والاستهدافات المباشرة.



وقال خريشة اليوم الأربعاء،" إن اللجنة قدمت تقريرا مفصلا رصدت فيه انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر العام الماضي، وتوصلت إلى أن الجرائم يجب المحاسبة عليها"، مناشدة بضرورة التعاون مع التحقيقات التي يجريها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية .



وأضاف أن اللجنة الأممية خلُصت إلى أن كثير من الادعاءات الإسرائيلية حول الاعتداءات الجنسية غير صحيحة ولا يوجد أدلة على ذلك، بل إنه قد ثبُت للجنة أن هناك حالات اغتصاب وقعت في حق الفلسطينيين، إلى جانب حالات الاختفاء القسري وهي أعداد غير معروفة بسبب عدم سماح القوى القائمة بالاحتلال للجنة الصليب الأحمر للقيام بواجبها .



وأوضح أن اللجنة أقرت أيضا بأن الأعيان المدنية التي أدعت إسرائيل بأنها كانت تُستخدم لأغراض عسكرية هو أمر غير صحيح ولا يوجد أي دليل على صحته، فيما قامت بالتواصل بشكل مباشر وأجرت العديد من اللقاءات مع عدد كبير مع الضحايا والاستماع إلى عدد من الشهادات