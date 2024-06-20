الخليج اليوم .. القبض على مقيمين باكستانيين لترويجهما 26 كجم من الشبو المخدر في الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما (26) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين (الشبو) المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ويعد مخدر الشبو منبهاً للجهاز العصبي المركزي، فيما يتسبب في إطلاق مستويات عالية من الدوبامين مادة كيميائية في الدماغ مرتبطة بالسعادة، ويأتي على شكل بلورات صغيرة تشبه الجليد، أو مسحوق أبيض.

وينتج عنه شعور شديد بالاندفاع يجعل متعاطيه يشعر بالثقة والحيوية، فيما تتسبب الجرعات العالية المتكررة في نوبات “الذهان”، وتشمل أوهام جنون العظمة والهلوسة والسلوكيات غير العادية أو العدوانية أو العنيفة التي يمكن أن تستمر أيامًا. ويمكن أن تؤدي الجرعات المفرطة إلى السكتات القلبية أو فقدان الوعي أو الوفاة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.