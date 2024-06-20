شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن انتهاك نظام العقوبات ضد ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت روسيا الاتهامات الأمريكية لها بشأن الانتهاك المزعوم لنظام العقوبات الدولية ضد ليبيا.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الإخبارية الروسية عن بيان نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيجنييفا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، "ان موسكو تؤكد على التعاون الروسي الليبي المبني على الصداقة مع مراعاة كافة الالتزامات الدولية ، ولا يتناقض مع بنود قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن ، وبالتالي نؤكد على أن المحاولات التي تهدف إلى التلاعب بالخلافات الداخلية الليبية وإفساد العلاقات مع شركائنا لن تنجح".

وأشارت إلى أن ما وصفته بالتأثير السلبي على الوضع في ليبيا كان مسئولية الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية نظرا لما ارتكبته هذه الدول بليبيا في عام 2011 ، رافضة فى هذا الشأن اتهامات المندوبة الأمريكي لروسيا بأنها تنتهك نظام العقوبات المفروضة على ليبيا بقرارات من مجلس الأمن الدولي.