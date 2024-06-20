شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يعلن عن برامج لدعم الشباب فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن هناك برامج مختلفة لدعم الشباب في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سايلر قوله إن "هناك العديد من البرامج لدى الاتحاد الأوروبي لدعم الشباب في العراق"، مبينا أن "هذه البرامج تعتمد على تعزيز الديمقراطية التي تمكننا في مساعدة الشباب في بناء القدرات في مجال التعليم ودعم المشاريع الخاصة".

وأشار إلى أن "فئة الشباب تتواجد في كافة القطاعات خصوصا في المشاريع الزراعية وغيرها التي نقدم دعما لها ضمن البرامج المعدة".