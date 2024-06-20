شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدتان وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 258 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت سيدتان فلسطينيتان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الثامن والخمسين بعد المئة.

وقالت مصادر طبية إن الاحتلال قصف بصاروخ أحد المنازل في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد السيدتين وإصابة 12 آخرين، بينهم أطفال بجروح.

وأطلق جيش الاحتلال قذائف مدفعية على المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وعلى مناطق شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، فيما شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات.

وحلقت طائرات مروحية "اباتشي"، وطائرات مسيرة "كواد كابتر" في الأجواء الغربية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما تشهد مناطق وسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة قصفا مدفعيا، وإطلاق نار كثيف.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، 37396 شهيدا، بالإضافة إلى 85523 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.