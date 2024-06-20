شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء اليوم لمدة تصل ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت، عن المناطق التي قد يتم انقطاع التيار الكهربائي عنها خلال فترة الذروة اليوم الخميس، لمدة تتراوح بين الساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة لذلك حسب ماهو مبين في الجداول المرفقة.

وذكرت الوزارة، بأنه سوف يتم الإعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل موعد الفصل بساعة عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

كانت وزارة الكهرباء فى الكويت قد أعلنت بدء برنامج لتخفيف أحمال الكهرباء عن المناطق ذات الاستهلاك المرتفع لتغطية النقص الذى حدث في الإنتاج الكهربائي، وأوضحت الوزارة في بيان لها بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء في مناطق المحافظات الست ان الانقطاع جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على تلبية الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالفترات نفسها من الأعوام السابقة.

وأضافت أنه حرصا من الوزارة على حماية استقرار المنظومة الكهربائية، فقد قامت باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، ومنها القطع المبرمج لمدد تتراوح بين الساعة والساعتين بحد أقصى.

ودعت الوزارة العملاء بمختلف فئاتهم إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، وذلك من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 5:00 عصرا بهدف تقليل الأحمال الكهربائية.

وقد شهدت أكثر من 40 منطقة أمس الأربعاء انقطاعا للتيار خلال وقت الذروة، حيث بلغت الأحمال أكثر من 15700 ميجاواط في ظل ارتفاع درجات الحرارة في حين استعانت الوزارة بـ400 ميجاواط من شبكة الربط الخليجي لسد العجز في الإنتاج.

ومن المتوقع ان تبلغ ذروة الأحمال لهذا العام 17600 ميجاواط أي ما يوازي الإنتاج الآمن للوزارة، وهذا ينذر بتكرار اتباع القطع المبرمج في حال حدوث أي طارئ او في حال عدم وجود إنتاج كاف لتغطية الاستهلاك المتزايد. وكانت الوزارة دعت المستهلكين على لسان مسؤوليها إلى الترشيد وخاصة في وقت الذروة، معلنة انها ستقوم بالكثير من الإجراءات الفنية لتقليل الهدر في الشبكة وتغطية الاستهلاك المتزايد.

وقد شهد مركز الاتصال الموحد 13 الف اتصال أمس للإبلاغ عن الانقطاعات.

وفي السياق نفسه، أكد الوكيل المساعد لشبكات النقل في الوزارة فيصل السميط عدم خروج أي من محطات التحويل الرئيسية او الثانوية عن الخدمة، مشددا على ان شبكة النقل كانت تعمل بكامل كفاءتها أثناء فترة الانقطاعات، وقالت مصادر أن تعرض محطات التحويل لأي عطل يؤثر فقط على المناطق التي تغذيها المحطة المتضررة فقط وليس على مناطق متفرقة كما وفع أمس.