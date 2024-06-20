شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره فى غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله اللبناني، قبل قليل، عن مقتل أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني، جاء ذلك وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان مراسل قناة القاهرة الإخبارية، قد أعلن فى وقت سابق عن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على سيارة في بلدة دير كيفا بقضاء صور جنوبي لبنان.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن قبل قليل استهداف مبنى عسكريا لحزب الله اللبناني في بلدة يارون جنوب لبنان، كما أعلن مراسل القاهرة الإخبارية عن وقوع غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة ببلدة الوزاني في القطاع الشرقي جنوب لبنان.