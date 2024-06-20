شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يقصف ثكنة زرعيت الإسرائيلية بعشرات من صواريخ الكاتيوشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصف حزب الله اللبناني ثكنة زرعيت الاسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا" ، اليوم الخميس رداً على مقتل شخص بطائرة مسيرة اسرائيلية في بلدة ديركيفا جنوب لبنان .



من جهة أخري ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية للإعلام ، أن القصف المدفعي الاسرائيلي المتقطع لبلدة الخيام - طريق باب ثنية، تحت الشاليهات مستمر ، كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي ظهر اليوم عدوانا جويا على منطقة بئر كلاب في مرتفعات اقليم التفاح بصاروخين جو ارض.

وكان قد أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني، جاء ذلك وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية

وكان مراسل قناة القاهرة الإخبارية، قد أعلن فى وقت سابق عن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على سيارة في بلدة دير كيفا بقضاء صور جنوبي لبنان.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن قبل قليل استهداف مبنى عسكريا لحزب الله اللبناني في بلدة يارون جنوب لبنان، كما أعلن مراسل القاهرة الإخبارية عن وقوع غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة ببلدة الوزاني في القطاع الشرقي جنوب لبنان.