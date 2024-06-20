شكرا لقرائتكم خبر عن عروض فلكلورية مصرية وسعودية تجتذب 30 ألف زائر بحائل خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسرح العروض الفلكلورية الفنية المصرية والسعودية والغربية، التي نظمتها أمانة منطقة حائل بمنتزه السلام فى السعودية خلال عيد الأضحى المبارك، حضور أكثر من 30 ألف زائر وزائرة من أهالي المنطقة والمقيمين من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية؛ وذلك للاستمتاع بمشاهدة العروض الفلكلورية الطربية المباشرة لعدد من البلدان، وسط تفاعل كبير بما تقدمه الفرق الاستعراضية. وفق بيان للسفارة السعودية بالقاهرة .

واستعاد الزوار من المقيمين أجواء وثقافة بلدانهم الاحتفالية بمدينة حائل من خلال باقة من الفلكلوريات المصرية والإسبانية والهندية والفرنسية والجورجية، بالإضافة لفلكلور الطاؤوس، والدبكة، وعروض البالية المضيئة، وعرض الأبطال، والعديد من ألعاب وبرامج الأطفال المتنوعة، وكذلك عربة المأكولات، والضيافة السعودية، وعروض المهرج، والهيب هوب، كما تعرف أهالي المنطقة على فنون واستعراض تلك البلدان وطريقة احتفالاتهم بالمناسبات والأفراح.

وتهدف أمانة منطقة حائل من خلال إقامة هذه الفعاليات إلى المشاركة المجتمعية المتنوعة التي تقدمها على مدار العام لتعزيز برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 .