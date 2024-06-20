الخليج اليوم .. وفاة 11 حاجا إيرانيا منذ بدء موسم الحج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند أنه منذ بدء موسم الحج حتى الآن فقد 11 حاجا إيرانيا حياتهم، فيما دخل 26 حاجا إلى المستشفيات السعودية.

وأشار كوليوند إلى الخدمات التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر إلى الحجاج الإيرانيين خلال موسم الحج، وقال: "في مراكز الطب والعيادات المتخصصة التابعة للجمعية يقدم الطاقم الطبي الخدمات لأكثر من 11 ألف حاج إيراني".

وأضاف: "الطاقم الطبي وفرق الاستجابة السريعة رافقوا الحجاج الإيرانيين للقيام بأعمالهم ومساعدتهم في رمي جمرات وتقديم الخدمات لهم"، معلنا أن "11 حاجا إيرانيا فقدوا أرواحهم حتى الآن ولدينا 26 حاجا يعالجون في المستشفيات السعودية، لكن بشكل عام فإن الحالة الصحية للحجاج الإيرانيين في الحج جيدة ومناسبة".

هذا وأعلنت عدة دول عربية عن وفيات في صفوف الحجاج إثر إصابتهم بضربات شمس، وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن 14 أردنيا توفوا في حين بلغ عدد المفقودين 17 آخرين خلال موسم الحج في السعودية.

فيما وصل عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 9 أشخاص. من جانبه، أعلن القنصل العام للمغرب بمدينة جدة السعودية، عن وفاة 5 حجاج مغاربة لأسباب صحية مختلفة.

وفي تونس، أعلن المرصد التونسي لحقوق الإنسان عن وفاة 5 حجاج تونسيين يوم السبت 15 يونيو.