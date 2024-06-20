الخليج اليوم .. السعودية.. وزارة الحج والعمرة تبدأ استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم بالتنسيق مع منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بعد انتهاء موسم الحج للعام الحالي.

وتستقبل الوزارة سنويا المعتمرين بعد انتهاء موسم الحج مباشرة.

وأعلنت السلطات السعودية،، أن عدد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1.833 مليون شخص، ووصلت نسبة الحجاج من الدول العربية نحو 22.3 بالمئة.

ونشرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، تفاصيل بشأن أعداد الحجاج هذا العام، حيث "بلغ العدد 1,833,164 حاجا وحاجة، منهم 1,611,310 حجاج وحاجات قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة".

كما كشفت أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 958,137 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث 875,027 حاجة.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 22.3 بالمئة، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت 63.3 بالمئة، بينما بلغ نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 11.3 بالمئة، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 3.2 بالمئة.

المصدر: "عكاظ"