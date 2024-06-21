شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد النزاع.. الأمم المتحدة تحذّر من أزمة إنسانية حادة في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّر مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان جاستن برادي، من أن الصور الواردة من بعض المناطق في السودان تُذكّر بالأسوأ من أي مجاعة شهدتها الأمم المتحدة، ومجموعة كاملة من المخاوف تشمل النزوح، والحماية، وسوء التغذية الحاد بين الأطفال.

وأشار برادي إلى التحديات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني، في 3 مجالات رئيسية هي: القدرة على الوصول، والموارد، والاهتمام الكافي. الوضع يزداد سوءًا وأكد برادي أن الوضع في مدينة الفاشر شمال دارفور، وشمال الخرطوم، ودمدني، ومحيط مدينة الأبيض، يزداد سوءًا.

كما حذّر من الأمطار الموسمية القادمة التي ستصعّب من التحركات في العديد من أجزاء البلاد، متطرقًا إلى استمرار أعمال العنف، والصراع، والصعوبات الكبيرة في الوصول للمحتاجين.

ودعا إلى ضغط دولي مستمر لضمان حماية المدنيين وتمكين الإغاثة الإنسانية.