شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: نفذنا ضربتين جويتين على بؤرة إرهابية بوادى الشاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن طائرات F-16 العراقية نفذت ضربتين جويتين على بؤرة إرهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي ، ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وأفادت القيادة في بيان الخميس، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"،أنه استمرارا للعمل التعرضي لمتابعة ما تبقى من بؤر عصابات داعش الإرهابية، وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية ، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة ، نفذت القوات الجوية بواسطة طائرات F_16 ضربتين جويتين على بؤرة مكونة من ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك ، مضيفا أن الطائرات استهدفت أوكار وكهوف وأنفاق هذه البؤر في المكان ذاته".