شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف حاج يمنى يغادرون مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر أكثر من 14 ألف حاج يمني، الخميس، مكة المكرمة، بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام ١٤٤٥هـ.

واوضح مدير الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية عبدالكريم الشيخ - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) الخميس - أن 11 ألف حاج غادروا مكة المكرمة متوجيهن لزيارة المدينة المنورة، قبل العودة إلى المحافظات التي قدموا منها، فيما غادر مكة إلى اليمن ثلاثة آلاف حاج.

وأشار إلى أن رحلات الحجاج تتم وفق إجراءات تنظيمية مسبقة وبكل يسر وسلاسة بما يحقق راحة الحجاج وسلامتهم.