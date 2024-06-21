شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش الإسرائيلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة فى معارك قطاع غزة.

وقال بيان الجيش الإسرائيلى، إن جنديين من جيش الدفاع قتلا في معارك قطاع غزة وهما من لواء غولاني عومر سمادجا وسعاديا درعي، كما أصيب 3 جنود بجروح خطيرة

وتجاوز عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي وفق بيانات رسمية الـ650 منذ السابع من أكتوبر 2023.

في حين بلغ عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 37431 شخصا، وعدد المصابين 85653 منذ السابع من أكتوبر الماضي.