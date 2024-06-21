شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف الكويت: ترشيد استهلاك الكهرباء دون المساس بالفرائض والمساجد مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الاكتفاء بالآذان فقط لصلاتي الظهر والعصر عند الضرورة فى مساجد الكويت، وأكدت الوزارة أن هذه الأخبار غير صحيحة وعارية عن الصحة ، وفق "القبس".

ونوهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الى ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الأخبار الكاذبة وغير الصحيحة لكي لا يتعرض من يتناقلها للمساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها، أنها حريصة كل الحرص على ترشيد استهلاك الطاقة لكن دون المساس بالفرائض.

كما أكدت الوزارة أن جميع المساجد مستمرة في استقبال جمهور المصلين في جميع الفروض الخمسة اليومية ولن يتوقف أي مسجد فيها عن استقبال المصلين ولن يكون هناك اي توجه للاكتفاء بالآذان فأبواب المساجد مفتوحة أمام المصلين.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فى الكويت قد أعلنت بدء برنامج لتخفيف أحمال الكهرباء عن المناطق ذات الاستهلاك المرتفع لتغطية النقص الذى حدث في الإنتاج الكهربائي لمدة تتراوح بين الساعة إلى ساعتين .

وأوضحت الوزارة في بيان لها بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء في مناطق المحافظات الست ان الانقطاع جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على تلبية الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالفترات نفسها من الأعوام السابقة.

وذكرت الوزارة، بأنه سوف يتم الإعلان عن توقيت القطع المبرمج لكل منطقة قبل موعد الفصل بساعة عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.