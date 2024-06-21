شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة المسجد النبوى تكثف التوعية الميدانية لضيوف الرحمن بعد مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت رئاسة الشئون الدينية الدروس والتوعية الميدانية الدينية، في المسجد الحرام والمسجد النبوى، في إطار خطتها لما بعد أداء مناسك الحج، وتسخير كافة الإمكانات؛ بهدف تهيئة البيئة التعبدية للحجاج في صلاة الجمعة، وتعميق فضيلة وآداب شعيرة الحج، بتعزيز البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية، والإرشادية، والتوجيهية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الخضيري وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد النبوي، أن وكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي حرصت من خلال خطتها المعدة للموسم الثاني على تهيئة المسجد النبوي بالخِدمات الدينية، وتذليل كل ما من شأنه تيسير أداء عباداتهم، في بيئة إيمانية خاشعة، بمجموعة من البرامج الرقمية والمبادرات النوعية؛ ليؤدي الحاج الصلوات بالمسجد النبوي في ظل إثراء إيماني وعلمي ومعرفي وتوعوى. وفق "سبق" .

فيما نوعت الإدارة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمسجد النبوي أنشطة التوعية والدروس الدينية بحيث تكون مستمرة على مدار الساعة، مشيرًا إلى وجود باركودات لتوضيح أماكن الدروس والمحاضرات، بحيث يتوجه الحاج إلى الدرس الذي يختاره مباشرة، إلى جانب وجود كتيبات ومطويات دينية بلغات وجنسيات الحجاج؛ لتيسير انتفاعهم من خدمات المنظومة الدينية.

وتتركز أعمال الهيئة في إرشاد ضيوف الرحمن وتوجيههم، والجولات الميدانية، والخدمة التوعوية، وإصدار المنشورات الإلكترونية وحقائب علمية، وإقامة البرنامج التوعوي "تبصرة".

ومن جهة ثانية، دعا رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ضيوف الرحمن الذين وصلوا إلى المدينة المنورة والمسجد النبوي، عقب إتمام مناسك الحج، إلى الالتزام بجدول زيارات الروضة الشريفة، وعدم الضوضاء والانشغال بالتصوير، وغيرها من الأمور التى تجافى تعاليم المصطفى عليه الصلاة والسلام وآداب زيارة مسجده، وحث الحجاج أيضا على التعاون مع الجهات المعنية والمنظومة الأمنية بالمسجد النبوي، فرجال الأمن يبذلون جهودًا كبيرة في حفظ أمنهم وسلامتهم، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهم.

وأضاف السديس، إن منسوبي وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، على أهبة الاستعداد على مدار الساعة؛ لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن الدينية، وإثراء تجربتهم، من خلال الدروس العلمية، والمحاضرات التوجيهية، ومكاتب إجابة السائلين، وحلقات القرآن الكريم؛ وبرنامج توزيع الكتيبات والإهداءات، والمبادرات النوعية.