شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: نسعى لإيجاد حل سياسى لتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، إن موسكو تراقب الأوضاع فى غزة وتسعى لتهدئة الأوضاع من خلال الحل السياسى بناء على قرارات مجلس الأمن وجمعية الأمم المتحدة.

وأضاف لافروف -خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في أعمال مجلس وزراء خارجية دول معاهدة الأمن الجماعي في كازخستان، أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بالقضاء على المدنيين وزيادة الأزمة الإنسانية وإبعاد التسوية السلمية بعدم إقامة الدولة الفلسطينية بناء على قرارات الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن النزاع الأوكراني الذي أشعله الغرب واستخدام كييف كأداة ضد روسيا يمثل تهديدا جديا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، مضيفا أن الناتو يسعى لخصخصة جميع آليات الأمن في منطقة أسيا والمحيط الهادئ، مشددا على ضرورة اتخاذ كل الآليات لضمان الأمن في منطقة أوراسيا.

ولفت وزير الخارجية الروسي، إلى أن العديد من المشاركين في مؤتمر سويسرا أكدوا رغبتهم في مشاركة موسكو في هذا المؤتمر، وأنه لا يمكن الحديث مع روسيا بلغة الإنذارات، مؤكدا في الوقت ذاته تركيز بلاده على التوصل إلى حل عادل للنزاع في أوكرانيا.