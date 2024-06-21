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الكويت تنفي الاكتفاء بالأذان فقط لصلاتي الظهر والعصر

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اليوم-كونا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاكتفاء بالأذان فقط لصلاتي الظهر والعصر عند الضرورة أمر غير صحيح وعار عن الصحة.
وأوضحت الأوقاف في بيان صحفي، أنها حريصة كل الحرص على ترشيد استهلاك الطاقة لكن دون المساس بالفرائض.

استمرار عمل المساجد

وأوضحت أن جميع المساجد مستمرة في استقبال جمهور المصلين بجميع الفروض الخمسة اليومية ولن يتوقف أي مسجد فيها عن استقبال المصلين ولن يكون هناك أي توجه للاكتفاء
بالأذان فأبواب المساجد مفتوحة أمام المصلين.
وشددت الوزارة على ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الاخبار الكاذبة وغير الصحيحة لكي لا يتعرض من يتناقلها للمساءلة القانونية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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