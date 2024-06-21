شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفي الاكتفاء بالأذان فقط لصلاتي الظهر والعصر والان نبدء بالتفاصيل

استمرار عمل المساجد

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاكتفاء بالأذان فقط لصلاتي الظهر والعصر عند الضرورة أمر غير صحيح وعار عن الصحة.وأوضحت الأوقاف في بيان صحفي، أنها حريصة كل الحرص على ترشيد استهلاك الطاقة لكن دون المساس بالفرائض.وأوضحت أن جميع المساجد مستمرة في استقبال جمهور المصلين بجميع الفروض الخمسة اليومية ولن يتوقف أي مسجد فيها عن استقبال المصلين ولن يكون هناك أي توجه للاكتفاءبالأذان فأبواب المساجد مفتوحة أمام المصلين.وشددت الوزارة على ضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم تناقل الاخبار الكاذبة وغير الصحيحة لكي لا يتعرض من يتناقلها للمساءلة القانونية.