شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الحجاج التونسيين المتوفين بالأراضى المقدسة إلى 49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة الحجاج التونسيين المتوفين خلال أداء مناسكهم إلى 49 حاجا من بينهم 44 حاجا من خارج البعثة الرسمية، وفق ما أكده وزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحجاج التونسيين إبراهيم الشائبي، وفق الإذاعة الوطنية التونسية.

وأضاف الشائبي، خلال وصول أول رحلة عودة للحجيج من السعودية إلى تونس، أن عدد الوفيات في صفوف حجيج البعثة الرسمية بلغ 5 وفيات ومن خارج البعثة 44 حالة وفاة.

وقال الوزير، إن البعثة التونسية التي بلغ عدد أفرادها 520 قامت بواجبها وأدت مهامها المطلوبة، مشيرا إلى وجود بعض الاستثناءات وتقصير عدد محدود في مهامهم، مؤكدا أنه سيتم تقييم عمل البعثة بدقة.

كما أشار إلى عدد من الأسباب التي قد تكون ساهمت في هذا العدد من الوفيات لعل أبرزها ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت أكثر من 50 درجة مئوية في الظل، بالإضافة إلى وجود العديد من الحجيج التونسيين من كبار السن والكثير من المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة.