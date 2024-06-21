شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات فلسطينية باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين.. ومنظمة التحرير: انتصار للحق والان مع تفاصيل الخبر

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، باعتراف دولة أرمينيا رسميا بدولة فلسطين.

وقال الشيخ في منشور له على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، "نرحب باعتراف دولة أرمينيا الصديقة بدولة فلسطين وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية"..مضيفا "هذا يعد انتصارا للحق والعدل والشرعية ولكفاح شعبنا الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال ، شكرا أرمينيا الصديقة".

من جانبها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بإعلان جمهورية أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، انطلاقا من مواقفها المبدئية والقائمة على القانون الدولي، وإيمانها بمبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب.

وعبرت "الخارجية"، في بيان لها، اليوم الجمعة، أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن القناعة المشتركة أن حل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والعدالة، هو الطريقة الوحيدة لضمان الأمن والسلم.

وشددت على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الأرمني والفلسطيني، مؤكدة أن هذا الاعتراف الذي يعبر عن أصالة العلاقات التاريخية، يأتي انسجاما مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتصويت الإيجابي لأرمينيا على القرارات الفلسطينية، وهو استثمار حقيقي في السلام، وخطوة عملية لدعم حل الدولتين المتعارف عليه دوليا وللجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير القانوني وتحقيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها ستستكمل العمل مع جميع الدول والمؤسسات الدولية من أجل إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني ، ودعوة الدول إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها، من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة والاستقلال الوطني في دولته بعاصمتها القدس، إنصافا لما تعرض له من ظلم تاريخي.

كما رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الجمعة، باعتراف جمهورية أرمينيا رسميا بدولة فلسطين.

وقال فتوح، في بيان صدر عن المجلس، إن هذا القرار يأتي تعبيرا عن حجم التضامن الدولي الكبير مع القضية الفلسطينية وكشف حقيقة عنصرية الاحتلال..مضيفا : يأتي هذا الاعتراف بعد سنوات طويلة من الكفاح على المستويات كافة، وخاصة التحرك السياسي والدبلوماسي الكبير الذي يقوده الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادة الفلسطينية.

وشكر فتوح جمهورية أرمينيا، التي استجابت إلى القانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير بعد نضال طويل استمر لأكثر من مائة عام، ووطالب المجتمع الدولي بتكثيف الجهود من أجل الاستمرار في مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس.

من جهة أخري شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس ن حيث اغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين، منذ الصباح، أكثر من مرة، وأعاد عددا من المركبات المتوجهة من الأغوار إلى طوباس.

ويشهد الحاجز منذ أشهر تشديدا وتفتيشا أغلب الأحيان، ما يعيق تنقلات المواطنين من طوباس إلى الأغوار الشمالية.