شكرا لقرائتكم خبر عن تقصير مدة خطبة وصلاة الجمعة فى الحرمين إلى 15 دقيقة حتى نهاية الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين لتكون في حدود 15 دقيقة، وتأخير الأذان الأول لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني 10 دقائق بدلاً من مدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى 45 دقيقة، حتى نهاية فصل الصيف. وفق "عكاظ " السعودية.

ومن جانبه، أوضح خطيب الحرم المكي الشيخ ياسر الدوسري إن اختصار خطبة صلاة الجمعة وتخفيف الصلاة هذه الأيام في الحرم المكي يأتي مراعاة للزحام وحرارة الجو.

وقال الدوسرى، في خطبة اليوم الجمعة بالمسجد الحرام: "حجاج بيت الله أيها المصلون ألا وإنما يجري بالمسجد الحرام في هذه الأيام من اختصار للخطبة وتخفيف للصلاة يأتي مراعاة للزحام وحرارة الأجواء وتيسيرا على المصلين".

وعلى صعيد متصل، ثمن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس صدور التوجيه بتخفيف وتقصير مدة خطبتي وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين، لتكون في حدود 15 دقيقة، وبتأخير الأذان الأول، لتكون المدة بينه وبين الأذان الثاني 10 دقائق، ابتداءً من خطبة اليوم الجمعة، وحتى نهاية فصل الصيف.

وقال السديس إن التوجيه يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على راحة وسلامة ضيوف الرحمن، والتيسير والتخفيف ودفع المشقة عنهم وعن المصلين الذين يشهدون الجمعة بالحرمين الشريفين.