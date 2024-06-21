شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدعو لتنسيقية الجهود الدولية بشكل وثيق لإنقاذ السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أحمد ابوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح أعمال قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المخصصة لمناقشة تطورات الوضع في السودان عبر الزووم، والمنعقدة اليوم الجمعة برئاسة الرئيس موسيفيني رئيس أوغندا رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، وقد شارك في الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسكرتير التنفيذي للإيجاد وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام خلال كلمته ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ الدولة السودانية ومنع انهيارها، مشيراً إلى ما حذرت منه الجامعة العربية منذ اليوم الأول من اندلاع الصراع حول بعثرة الجهود الدولية والإقليمية، والبطء في تنفيذها نتيجة عدم التنسيق، مما يسهم في تدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية نتيجة استمرار المواجهات العسكرية.

وأشار الأمين العام إلى ضرورة تنفيذ تفاهمات منبر جدة والعودة الى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، وإطلاق حوار سوداني بقيادة سودانية، كما شدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو الجاري، والذي طالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر والوقف الفوري للقتال وتهدئة التصعيد في ولاية شمال دارفور وما حولها.