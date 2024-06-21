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الخليج اليوم .. تركي آل الشيخ يكشف عن استضافة السعودية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن استضافة لمنافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمشاركة أكثر من 1500 محترف في عالم الجيمينج، وبجوائز هي الأضخم في العالم بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار.

 

وقال آل الشيخ في مقطع فيديو نشره عبر منصة "إكس": كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، سيكون هناك 30 فريقا عالميا.. بجانب ألعاب مميزة وأكثر من 1500 محترف في عالم الجيمينج.

وأضاف: أكبر جوائز في تاريخ العالم.. حيث إن مجموع جوائز البطولة هو 60 مليون دولار.. البوليفارد سينقلب لمدة شهرين من جيمينج وحفلات غنائية وكل شيء تحلمون به للشباب والبنات واللي مش هييجي هيفوته أشياء كتيرة.

 

وتابع: حدث تاريخي من الحفلات والمسرحيات في البوليفارد وسيكون حدث غير طبيعي.. سيكون مفتوحا للجميع وبرضه نقل لايف على قناة MBC أكشن إن شاء الله بتتحول إلى MBC Gaming وتنقل البطولة لايف.

 

وأبان في حديثه: حدث تاريخي وحفلات ومسرحيات وتفاعل في البوليفارد سيكون غير طبيعي متعة للجميع والبوليفارد مفتوح للجميع وتابع البطولة ونتمنى لفرقنا النجاح إن شاء الله ولشبابنا السعودي النجاح والعربي أيضا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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