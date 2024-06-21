شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: خطر اتساع نطاق الصراع فى الشرق الأوسط حقيقى ويجب تجنبه والان مع تفاصيل الخبر

عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، عن بالغ قلقه بسبب التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله في لبنان، على طول الخط الأزرق.



وكتب جوتيرش على موقع إكس اليوم الجمعة: "أشعر بأنني مضطر للتعبير عن مخاوفي العميقة بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الأزرق"

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، "إن خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط حقيقي ويجب تجنبه، وإن شعوب المنطقة والعالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".



والخط الأزرق هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 يونيو 2000.



ولا يعتبر الخط الأزرق حدوداً دولية لكن تم إنشاءه بهدف وحيد هو التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.