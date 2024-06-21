شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع التونسية تعلن مصرع طيار إثر سقوط مروحية عسكرية أثناء مناورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن مصرع طيار اثر سقوط مروحية عسكرية اليوم /الجمعة/، أثناء مناورة بالقاعدة الجوية في "قفصة"، جنوب غربي البلاد.



وأشارت الوزارة التونسية - في بيان اليوم - إلى أن مروحية عسكرية كان على متنها طاقم مكون من طيارين اثنين، تعرضت خلال مناورة إلى الهبوط بالقاعدة الجوية بقفصة.



وأضافت أنه جرى إجلاء طاقم الطائرة إلى المستشفى المركزي بقفصة "حسين بوزيان"، التي أعلنت عن وفاة أحد الطيارين، أما الطيار الثاني؛ فحالته مستقرة.

