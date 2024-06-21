اخبار الخليج

وزارة الدفاع التونسية تعلن مصرع طيار إثر سقوط مروحية عسكرية أثناء مناورة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع التونسية تعلن مصرع طيار إثر سقوط مروحية عسكرية أثناء مناورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن مصرع طيار اثر سقوط مروحية عسكرية اليوم /الجمعة/، أثناء مناورة بالقاعدة الجوية في "قفصة"، جنوب غربي البلاد.


وأشارت الوزارة التونسية - في بيان اليوم - إلى أن مروحية عسكرية كان على متنها طاقم مكون من طيارين اثنين، تعرضت خلال مناورة إلى الهبوط بالقاعدة الجوية بقفصة.


وأضافت أنه جرى إجلاء طاقم الطائرة إلى المستشفى المركزي بقفصة "حسين بوزيان"، التي أعلنت عن وفاة أحد الطيارين، أما الطيار الثاني؛ فحالته مستقرة.
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements