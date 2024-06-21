شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 20 حالة وفاة في صفوف الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أنه تم ، إلى اليوم ، تسجيل 20 حالة وفاة خلال موسم الحج 1445 هجرية.



وذكرت الوزارة ـ في بيان اليوم الجمعة ، حول "الوفيات في صفوف الحجاج المغاربة" ـ أنه لا توجد حالة وفاة "غير عادية" في صفوف الحجاج المغاربة لموسم الحج الحالي ، مشيرة الى أن هذه الحالات سجلت ما بين التنظيم الرسمي وتنظيم وكالات الأسفار؛ وهو العدد نفسه تقريبا مقارنة بالفترة ذاتها من موسم الحج للسنة الماضية.



وأضافت أنه خلال العشرين سنة الماضية كان عدد الوفيات في صفوف الحجاج المغاربة كل عام ما بين 30 و45 حالة ، وأنه بخصوص وفيات هذه السنة ، فإنها وفيات طبيعية ، مشيرة الى أن 15% من الحجاج المغاربة هذه السنة تزيد أعمارهم عن ثمانين عاما.