شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان وتطالبهم بالمغادرة الفورية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الكويت، مواطنيها من السفر إلى الأراضي اللبنانية، مجددة دعوتها لكافة الكوتيين بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي، وذلك نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة.

وأهابت الخارجة الكويتية، كافة المواطنين الكرام المتواجدين في الجمهورية اللبنانية دون وجود حاجة مُلحة، بضرورة مغادرتها بأسرع وقت ممكن، وتدعو من تتعذر عليه المغادرة للتواصل مع سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بشكل فوري.

وقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، عن بالغ قلقه بسبب التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله في لبنان، على طول الخط الأزرق.



وكتب جوتيرش على موقع إكس اليوم الجمعة: "أشعر بأنني مضطر للتعبير عن مخاوفي العميقة بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الأزرق".



وقال الأمين العام للأمم المتحدة، "إن خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط حقيقي ويجب تجنبه، وإن شعوب المنطقة والعالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".