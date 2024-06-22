شكرا لقرائتكم خبر عن بوركينا فاسو تثمن المبادرة "المغربية الأطلسية" للوصول لساحل المحيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي في بوركينا فاسو، كارامكو جان مارى تراورى، الجمعة بالرباط، أن بوركينا فاسو تعقد "آمالا كبيرة" على المبادرة الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس؛ لتسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.

وقال جان ماري تراوري - في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة - إن "بوركينا فاسو لا يمكنه ألا يبالي بمبادرة؛ ستمكنه من التغلب على التحديات المرتبطة بموقعه القاري".

وجدد المسؤل البوركينابي، التأكيد على المشاركة التامة لبلاده في هذه المبادرة، مؤكدا أن بلاده تدعمها وتثمنها بشكل إيجابي؛ كبلد يعاني من عبء الموقع القاري للبلاد.

وقال جان ماري تراوري "لقد قامت فرقنا بعمل ممتاز في تحديد الجوانب المتعلقة بهذه المبادرة وبتفعيلها".

من جهة أخرى، أشار الوزير البوركينابي إلى أن واجادوجو والرباط يتقاسمان إرثا مشتركا "تقع مسؤولية الحفاظ عليه على عاتق الجميع"، معتبرا أن هذا الإرث يتجلى "في الروابط الثنائية و داخل المحافل متعددة الأطراف".

وأعرب الوزير البوركينابي - مجددا - عن امتنان بلاده للمغرب على دعمه المستمر لبوركينا فاسو، مضيفا "نقدر الاهتمام الذي يوليه المغرب لبوركينا فاسو وكذا جميع المبادرات التي تم إطلاقها بقيادة العاهل المغربي".