شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الليبرالى الكندى يتوجه للعطلة الصيفية مع تراجع نسبة مؤيديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الحزب الليبرالى الحاكم في كندا إلى العطلة الصيفية بأدنى نسبة من الناخبين الملتزمين بالحزب منذ انتخابهم في عام 2015.

ويبدو أن خفض سعر الفائدة الذي طال انتظاره من بنك كندا لم يفعل الكثير لتغيير الأداء الضعيف للحزب الليبرالى فى استطلاعات الرأي.

ويتخلف الحزب الليبرالي عن منافسه حزب المحافظين في جميع الفئات العمرية، الرجال والنساء، وفي جميع المقاطعات باستثناء مقاطع كيبيك، وفقا لمعظم استطلاعات الرأي.

وفيما يتعلق بمعظم القضايا التي تتصدر الاهتمامات، بما في ذلك الاقتصاد والإسكان والهجرة، يتمتع زعيم المعارضة بيير بوليفر والمحافظون المعارضون بدعم عدد أكبر بكثير ممن شملهم الاستطلاع مقارنة بالليبراليين.

وتمثل الانتخابات الفيدرالية الفرعية في دائرة في مدينة تورونتو بمثابة اختبار حاسم لرئيس الوزراء جستن ترودو وحزبه – وهو مؤشر يشير إلى مدى نجاح الحزب في منطقة من البلاد حيث كان أداء الليبراليين جيدًا لعقود من الزمن.

وبينما تجرى الانتخابات الفرعية في 24 يونيو لاختيار نائب جديد عن وسط مدينة تورونتو، فإن بعض الناخبين يتعاملون مع التصويت الصيفي باعتباره استفتاء على فترة وجود ترودو في السلطة.

وقال جميع الناخبين الذين تحدثوا إلى شبكة "سي بي سي نيوز" الكندية، بما في ذلك أنصار الليبراليين السابقين والحاليين، إن ترودو يجب أن يتنحى عن منصبه كزعيم إذا خسر الحزب معقله في تورونتو. وقالت إيريكا بيرتوكا، التي كانت من بين الأوائل الذين أدلوا بأصواتهم في كنيسة تيموثي إيتون التذكارية التاريخية حيث تقام مراكز الانتخابات الكندية: "أعتقد أن ترودو سوف يرتعد في وقت قريب جدًا لأنه - لقد حان الوقت. لقد حان وقت التغيير".

وفي إشارة إلى التدفق المستمر للناخبين الذين تدفقوا إلى مركز الاقتراع بعد افتتاحه، قال بيرتوكا إن الإقبال القوي نسبيًا كان علامة على أن الناخبين متحمسون لهزيمة ترودو.

وقالت: "هذا ما كان يتحدث عنه كل من يقف ورائي في الصف: حان وقت التغيير".

وقالت هيئة الانتخابات الكندية إن 10787 بطاقة اقتراع – ما يقدر بنحو 12.75 في المائة من الناخبين المسجلين في الانتخابات – تم الإدلاء بها في الاستطلاع المسبق في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال بعض الليبراليين الساخطين إنهم ما زالوا يخططون لدعم مرشح حزبهم في هذه الانتخابات الفرعية لأنهم غير مرتاحين مع بويليفر وما يخطط له للبلاد إذا شكل حكومة.

ووصف بعض الناخبين بويليفر بأنه "غير مسؤول"، وزعيم "سلبي" لا يقدم الكثير من الحلول، وشخص "قاسي للغاية" و"شعبوي" يتحدث إلى قاعدة يمينية.

وقال آخرون إن بويليفر هو القائد الأفضل لأخذ البلاد في اتجاه جديد بعد الإخفاقات الملحوظة للحكومة الليبرالية.

وتمثل لإنتخابات القادمة تحديا صعبا للغائة للحزب الليبرالي، خاصة مع استعداد المحافظين إلى استعادة السلطة التي انتزعها ترودو منهم في عام 2015.