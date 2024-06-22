شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول رحلة للحجاج العراقيين العائدين إلى مطار النجف الأشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار النجف الأشرف الدولى العراقى، الجمعة، أولى رحلاته العائدة من الديار المقدسة على متن الخطوط الجوية العراقية وعلى متنها 247 حاجاً بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام.

وقال مدير إعلام مطار النجف الأشرف الدولي حسين حلبوص - في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "وضعنا خطة التفويج العكسي من خلال استنفار جميع الجهود والإمكانيات من أجل تسهيل دخول الحجاج وتسهيل جميع الإجراءات لهم من قبل إدارة مطار النجف الأشرف الدولي".

وأضاف: "استقبل المطار أولى الرحلات العائدة من مطار جدة في الديار المقدسة إلى مطار النجف الأشرف الدولي على الخطوط الجوية العراقية، وقد وصل 247 حاجا وبانتظار باقي الرحلات".