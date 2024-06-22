شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى يضبط 3 عناصر تكفيرية بالعاصمة التونسية وباجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطني التونسى، الجمعة، أن وحداته تمكنت من ضبط عنصرين تكفيريين في تونس العاصمة وآخر بباجة.

وأضاف الحرس الوطني، في بيان، أن الوحدات ضبطت العنصرين التكفيريين بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادر بحقهم أحكام قضائية، مشيرا إلى أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما.

وأشار إلى أن الوحدات بمنطقة الحرس الوطني بباجة تمكنت من القبض على عنصر تكفيري، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.