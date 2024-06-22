شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يدعو فى مجلس السلم والأمن إلى إيجاد حل سياسى دائم للأزمة بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المغرب، الجمعة، خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى، إلى إيجاد حل سياسي دائم للأزمة بالسودان.

وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، محمد عروشي، أنه ليس هناك من حل للأزمة في السودان سوى الحل السياسي الذي يكون بالحوار الجاد والبناء، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني والمحافظة على مؤسسات الدولة ومنع انهيارها.

وأعرب عن الأمل الذي يحدو المغرب في أن تتوقف المواجهات العسكرية في السودان، وأن يتم تغليب لغة الحوار من أجل استعادة الثقة وتعزيز السلم والمصالحة للوصول إلى حلول للتحديات التي تواجه السودان.

وشدد على أن الحل للأزمة الطارئة في السودان، ينبغي أن يكون عبر حوار بناء من صنع السودانيين أنفسهم، مجددا دعم المملكة المغربية لمنبر جدة وكل المبادرات الأخرى الرامية لاستعادة الاستقرار في عموم السودان.

وقال السفير الممثل الدائم للمغرب إنه يتعين تكثيف الجهود الدبلوماسية؛ لتعزيز إجراءات بناء الثقة وحماية الشعب السوداني ومقدراته الوطنية وإعادة الإعمار والاستجابة الفاعلة للوضع الإنساني الصعب.

كما دعا الوفد المغربي إلى احتواء هذه الأزمة في إطارها الوطني (سوداني –سوداني) وعدم التدخل في شؤون أبناء البلد الواحد؛ لمنع تأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين.

وجدد الوفد المغربي، تضامن المملكة المغربية مع الشعب السوداني في هذه الظروف العصيبة التي يمر منها، ومساهمتها الدائمة في كل الجهود المبذولة على المستوى القاري والدولي من أجل حل الأزمة السودانية؛ بما يضمن وحدتها الترابية والوطنية؛ خدمة لمصالح الشعب السوداني.