شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس قيس سعيد ينهى مهام وزير الشؤون الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء التونسية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد قرر الجمعة إنهاء مهام وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب: "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد الجمعة 21 يونيو/ حزيران 2024، إنهاء مهام السيد إبراهيم الشائبى وزير الشؤون الدينية".

وكان الشائبي قد صرح صباح اليوم، للوكالة التونسية لدى وصول أول طائرة عودة للحجاج الى مطار تونس قرطاج، أن "عدد الحجاج التونسيين المتوفّين في البقاع المقدّسة قد ارتفع إلى 49 حاجّا وحاجّة".

وأقر الشائبي "بإمكانية وجود تقصير في الإحاطة بالحجاج قائلا: "التقصير قد يكون موجودا، وسنقوم بالتّقييم على مستوى الوزارة ومن قصّر سينال جزاءه".

وكانت وكالة "فرانس برس" قد ذكرت يوم أمس أن عدد وفيات الحجاج هذا العام تجاوز الألف، فيما أشار مصدر دبلوماسي إلى أن معظم الضحايا لا يحملون تصاريح للحج.

ودافع مسؤول سعودي كبير عن إدارة المملكة لمناسك الحج، بعد إعلان دول مختلفة وفاة أكثر من 1100 شخص هذا العام، خلال أداء الفريضة في مكة المكرمة.

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" في أول تعليق رسمي على وفيات الحجاج: "الدولة لم تقصر، ولكن هناك سوء تقدير من الناس الذين لم يقدروا المخاطر التي سوف تحدث لهم".

ووصلت درجات الحرارة هذا الأسبوع في السعودية إلى 45 درجة مئوية، وفي مكة سجلت 52 درجة.

وفي السياق ذاته، رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على مقاطع فيديو "مسيئة" للمملكة بخصوص موسم الحج، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الأمير السعودي أن كثيرا من هذه الفيديوهات مفبرك ويحتوي على افتراءات لا أساس لها من الصحة.