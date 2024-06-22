الخليج اليوم .. ترحيب سعودي بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار حكومة جمهورية أرمينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن القرار يعد خطوة مهمة تدعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ م وعاصمتها القدس الشرقية .

وتجدد الوزارة دعوة المملكة للمجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية التي لم تعترف بدولة فلسطين، للمضي قدماً نحو الاعتراف بدولة الفلسطينية بما يدعم حل الدولتين ويعزز دعائم الأمن والسلم الدوليين .

ومنذ اندلاع الأحداث في غزة، قادت السعودية ودول عربية وإسلامية جهوداً دبلوماسية رفيعة المستوى لدفع المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عاجل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، فضلاً عن التشديد على أهمية توافر تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.

ونتج عن تلك الجهود موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة.