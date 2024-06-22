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الخليج اليوم .. السعودية.. الكشف عن تطورات في واقعة إصابة عشرات الأشخاص بالتسمم في محافظة "أبو عريش"

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أفادت قناة "الإخبارية" بأن عدد حالات التسمم التي استقبلها مستشفى أبو عريش العام، بلغ أكثر من 100 حالة، خلال نحو يومين (اليومين الماضيين).

وأكدت "الإخبارية" مغادرة جميع المصابين بالتسمم مستشفى أبو عريش بعد تماثلهم للشفاء، وعدم استقبال حالات جديدة، مشيرا إلى أنه تم تنويم البعض سريرياً لساعات فقط، قبل أن يغادروا المستشفى جميعاً.

 

​وأشارت قناة "الإخبارية"، إلى أنه تم إغلاق المنشأتين اللتين تسببتا في حالات التسمم من قبل بلدية أبو عريش "احترازيا" حتى تظهر نتائج التحقيقات، وهما مطعمان، كما جري سحب عينات لإجراء الفحوصات والتحاليل الخاصة بهما للتأكد من مصدر التسمم.

وتمت الإشارة إلى أن حالات التسمم محصورة في محافظة أبو عريش، وجميع المصابين غادروا المستشفى، وأن الوضع الصحي والطبي مطمئن جدا إذ تماثلوا للشفاء تماما.

 

المصدر: "الإخبارية"

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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