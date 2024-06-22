شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان ينفى سحب دول أوروبية وغربية سفراءها من بيروت.. ويؤكد: إسرائيل تروج أخبارا كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

صدر عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية المهندس زياد المكارى، بيانًا أوضح فيه حقيقة ما تردد من أنباء سحب عدد من الدول الغربية والأوربية سفراءها من بيروت، قائلاً: "تبث مواقع إلكترونية أخبارا لا أساس لها من الصحة، زاعمًة ان دولا أوروبية وغربية منها ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا تسحب سفراءها من لبنان. وفق وكالة الأنباء الوطنية فى لبنان.

وأضاف: أن هذا النمط من الأخبار الكاذبة يندرج في إطار الحرب النفسية التي غالبا ما يلجأ اليها العدو الإسرائيلي ويغذيها بمختلف الوسائل.

وشدد المكارى على أن وزارة الاعلام تهيب بكل الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمدونين في هذه المرحلة البالغة الدقة، توخي الحذر، واعتماد المهنية في التحقق من مصادر الاخبار قبل نقلها، انطلاقا من المسؤولية الوطنية أولاً. وتعول الوزارة على التزام الإعلام اللبناني معايير الدقة والموثوقية والشفافية، تؤكد أنها لن تتهاون في متابعة ظاهرة الأخبار المفبركة لقطع الطريق على محاولات التخويف، مع الإشارة إلى أن كل من يبث أخبارا مماثلة من دون التحقق، يشارك من حيث لا يدري في توتير الأجواء عبر المساهمة في نقل الأكاذيب".