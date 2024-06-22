شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 أطفال فى مستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة، ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا بالمستشفى جراء سوء التغذية إلى 4 شهداء خلال أسبوع واحد.

وقال حسام أبو صفية في مؤتمر صحفي عقده شمالي القطاع "فقدنا طفلا بقسم الحضانات خلال الساعات الأخيرة، وهو رابع طفل يستشهد بالمستشفى خلال الأسبوع الأخير بسبب سوء التغذية".

واستُشهد عدد من الفلسطينين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف طيران الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد "وفا"، بأن طيران الاحتلال استهدف أربع شقق سكنية وسط مخيم الشاطئ غرب غزة بالقرب من مسجد "سوسي"، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد شابين، نُقلا إلى المستشفى المعمداني.