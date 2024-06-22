شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسيف: تصاعد مخيف للأوبئة القاتلة بين أطفال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" كاظم أبو خلف أن أرقام الإصابات والوفيات بين أطفال قطاع غزة تتصاعد بشكل مخيف جراء انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحى فى الشوارع وبين الخيام، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب بالقدر الكافى، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.



وقال أبو خلف - فى مقابلة خاصة مع قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم (السبت) ـ إن "الوضع العام والصحى للأطفال فى غزة مأساوى للغاية ويزداد صعوبة مع تعثر إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى شمال القطاع"، مشيرا إلى تسجيل إصابة أكثر من 860 ألف طفل بأمراض الجهاز التنفسى، و400 ألف بالنزلات المعوية، وأكثر من 10 آلاف بالأمراض الجلدية منذ السابع من أكتوبر الماضى.



وحذر من عواقب استمرار وضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها الوقود الذى يستخدم لاستخراج المياه الصالحة للشرب من جوف الأرض، مؤكدا أن المنظمة تبذل كل ما فى وسعها لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للأطفال فى غزة رغم جميع الصعوبات والمعوقات الناجمة عن استمرار الحرب على القطاع.



وانتقد متحدث اليونيسيف بشدة العراقيل الإسرائيلية التى وضعت أمام شاحنة المساعدات الإنسانية التى تم التنسيق لها، والموافقة عليها لإدخالها إلى القطاع بمسافة تقدر بحوالى 35 كيلومترا على رغم من انتظارها لأكثر من تسع ساعات كاملة، مشددا على ضرورة وقف الحرب على غزة حتى تدخل جميع الخطط الإغاثية لإنقاذ أطفال القطاع من الحالة المأساوية التى وصلوا لها بسبب انعدام جميع مقومات الحياة الآدمية.