شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تنفى استهداف الحوثيين لحاملة الطائرات "آيزنهاور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئول أمريكى لوكالة "رويترز"، السبت، إعلان جماعة الحوثى عن الهجوم على حاملة طائرات أمريكية ووصفه بـ"الزائف"، بحسب سكاى نيوز.

وكانت جماعة الحوثى اليمنية قد قالت فى وقت سابق اليوم، إنها نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور فى البحر الأحمر والسفينة ترانس ورلد نافيجيتور فى بحر العرب.

ويأتى هذا التطور فى الوقت الذى قال فيه مسئول دفاعى فى المكتب الإعلامى فى عمليات سلاح البحرية فى البنتاجون، لـ"سكاى نيوز عربية"، إن حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دى أيزنهاور"ستغادر البحر الأحمر وتتوجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف المسئول الأمريكى أن هذا التحرك يأتى فى إطار مهمة تقضى بدعم أى عمليات عسكرية قد تفرضها التطورات بين لبنان وإسرائيل.

وحسب المصدر فإن الحاملة "روزفلت" ستحل محل "آيزنهاور" فى البحر الأحمر.