شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الأوضاع الإنسانية للنازحين في غزة مأساوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا، أن الأوضاع الإنسانية للنازحين في قطاع غزة "مأساوية ولا إنسانية" مشيرا إلى أن النازحين لا يستطيعون الحصول على المقومات الأساسية للعيش، كما أن هناك آلاف الجرحى من دون رعاية صحية مطلوبة.



وقال مهنا -في تصريح لقناة (الإخبارية) السعودية: "إن حياة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليست أثمن من آلاف المدنيين الذين راحوا ضحايا هذه الحرب في قطاع غزة، منذ 9 أشهر حتى الآن" مشددا على أن هناك حاجة ماسة للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والمبادئ التي تنادي بحتمية تطبيق أخذ التدابير اللازمة قبل الهجوم.



وحول صعوبات توفير الاحتياجات الإنسانية للنازحين في (رفح).. قال: "إن ما يعيق العمل الإنساني هو استمرار الأعمال العدائية وتفشى القتال في مختلف المناطق وإغلاق معبر رفح الحدودي" معربا عن استغرابه من الكم الكبير من المأساة والاحتياجات الإنسانية والقتل بصفوف المدنيين، لافتا إلى أن غزة تعاني على مدار 16 عاما -قبل 7 أكتوبر الماضي- من ويلات القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من قبل إسرائيل.