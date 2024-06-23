شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل: المفاوضات السلمية السبيل الوحيد لإنهاء الصراع بين إسرائيل ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نائبة المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" كانديس أرديل، أن المفاوضات السلمية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن البعثة تضاعف جهودها لتنفيذ القرار الأممي رقم 1701.



وقالت أرديل، في تصريحات تليفزيونية، إن البعثة الأممية تقدم الدعم للدول التي تساهم في إرسال بعض المبعوثين للمساعدة في الوصول إلى تهدئة الوضع، مؤكدة أن المفاوضات السلمية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.



وأضافت أن البعثة تراقب الانتهاكات التي تحدث بين إسرائيل وحزب الله، مطالبة بإيجاد حلول طويلة الأمد لإنهاء الصراع على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.



وأوضحت أرديل، أن بعثة اليونيفيل تعمل كوسيط بين إسرائيل وحزب الله لخفض التصعيد، لافتة إلى مضاعفة جهود البعثة لتتماشى مع الفترة الحالية.