الخليج اليوم .. مصر.. رئيس بعثة حج الجمعيات يعلن ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين النظاميين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية في مصر أيمن عبدالموجود اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين النظاميين في السعودية خلال أداء مناسك الحج لهذا العام.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، شدد أيمن عبد الموجود على أنه يجب التعلم من الأخطاء التي وقعت خلال موسم الحج هذا العام، إذ دخل عدد كبير من المصريين إلى السعودية بتأشيرات غير نظامية.

وأشار عبد الموجود إلى أن مصر لها حصة من تأشيرات الحج الرسمية التي تصدر كل عام ويتم توزيعها على المؤسسات المنظمة للحج كـ"التضامن" و"الداخلية"، وكان عددها 50 ألف تأشيرة.

وبين رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية في مصر أن البعثات الرسمية أمورها مستقرة، موضحا أن عدد الوفيات بالبعثة الرسمية بلغ 31 حاجا من أصل 50 ألف حاج، إذ ارتفع العدد مقارنة بالرقم الذي أعلنته وزارة الصحة قبل يومين.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في بيان يوم الخميس الماضي، أن إجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية بلغ 50752 حاجا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها 28 وفاة، وهي نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، ولكن نظرا لعدم وجود أي بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذرت متابعة أحوالهم الصحية.

وأكد أيمن عبد الموجود أن الأزمة كانت لدى من قاموا بأداء الحج عبر شركات وسماسرة بتأشيرات غير نظامية وغير مخصصة للحج، لافتا إلى أن الحج دون تصريح لا يضمن لصاحبه أي حماية أو رعاية، وبعض الحجاج غير النظاميين توفوا نتيجة الإجهاد الحراري، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة داخل المملكة.

المصدر: "المصري اليوم"