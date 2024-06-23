شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى هولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد زيارة رسمية إلى هولندا؛ تلبية لدعوة من الملك فيليم ألكسندر.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قَنَا) أن أمير قطر سيبحث مع الملك فيليم ألكسندر، ورئيس الوزراء مارك روته، وكبار المسئولين، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.