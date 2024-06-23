شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 3 قوارب مسيرة للحوثيين فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير 3 قوارب مسيرة خاصة بالحوثيين فى البحر الأحمر خلال الـ 24 ساعة الماضية، نافية فى الوقت نفسه مزاعم الحوثيين بشأن شن هجوم على حاملة الطائرات أيزنهاور.

وأشارت القيادة المركزية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، إلى أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن، مؤكدة أنه لم يتم إبلاغ التحالف بقيادة الولايات المتحدة ولا السفن التجارية عن أى إصابات أو أضرار جسيمة.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت السبت، أنها نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر والسفينة ترانسورلد نافيجيتور في بحر العرب.