الخليج اليوم .. 1318 شكوى للمسافرين ضد شركات الطيران السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن إجمالي الشكاوى التي استقبتلها من قبل المسافرين ضد الناقلات الجوية السعودية في شهر مايو الماضي، إذ بلغت نحو 1318 شكوى مرفوعة من المسافرين ضد تلك الشركات، فيما رصد مؤشر "الطيران المدني" أنَّ الخطوط الجوية السعودية جاءت أقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع (10) شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مايو وصلت إلى 95%.

طيران ناس الأكثر !

وفي الوقت ذاته، حلَّت طيران أديل ثانياً بواقع (11) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 99%، وجاء ثالثًا طيران ناس إذ وصل عدد الشكاوى إلى (13) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100٪، وبالتالي أصبحت "ناس" أكثر شركات الطيران بعدد الشكاوى للشهر الماضي.

الأمتعة أولاً

وحسب مؤشر الطيران المدني ذاته تلخصت تصنيفات شكاوى المسافرين الأكثر تداولاً للشهر الماضي في إطار خدمات أمتعة المسافرين أولًا، ثم بعدذلك الرحلات الجوية، وأخيراً التذاكر.

مطارا الدمام ونجران الأقل شكاوى

وفي السياق ذاته، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 0.3٪ لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 3 شكاوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، بينما حصل مطار الأمير سلطان الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا بما نسبته 0.4% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار نجران هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 2 % لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوتين وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وبيَّنَت هيئة الطيران المدني أنَّ إصدارَ التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)؛ يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حلِّ شكاوى عملائهم، ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة، وحرصها على شكاوى المسافرين، وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.

وأعدَّت الهيئةُ كتيِّبًا يتضمنُ إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، وعُمم على مشغلي المطارات، حيث يُحدد الضوابط، واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية، وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق ورش عمل تقام لهم من حين لآخر.