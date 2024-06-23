شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لأضرار جراء هجوم غربى الحديدة باليمن والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 09:20 ص

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغاً بتعرض سفينة تجارية لأضرار نتيجة هجوم طائرة مسيرة على بعد 65 ميلاً بحرياً غربى الحديدة باليمن.

ونقلت الهيئة عن قبطان السفينة أن جميع أفراد الطاقم بخير وأن السفينة تواصل رحلتها إلى وجهتها التالية.

وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية أن السلطات تحقق في الحادثة، ونصحت السفن فى المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.