شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة وحشية.. قوات الاحتلال تضع جريحا فلسطينيا على مدرعة لاستخدامه كدرع بشرية والان مع تفاصيل الخبر

اعترف الجيش الإسرائيلى، اليوم الأحد، بأن جنوده قيدوا جريحا فلسطينيا على الغطاء الأمامى لمركبة عسكرية خلال عملية فى مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، فى انتهاك للقواعد العملياتية، حسبما نقلت "سكاى نيوز".



قوات الاحتلال تقيد جريح فلسطينى

وتظهر مقاطع فيديو توثق الحادثة الوحشية التي وقعت السبت، شابا من سكان جنين ممددا ومقيدا على غطاء مركبة عسكرية إسرائيلية، كانت تمر في أحد شوارع جنين، حيث تم استخدامه كدرع بشرى.

وأكد مصدر طبي في مستشفى ابن سينا التخصصي في المدينة أن الشاب يدعى مجاهد فياض، وكان عند وقوع الحادث في حي الجابريات في منطقة وادي برقين.