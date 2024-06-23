شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهابت وزارة الخارجية الكويتية، أول أمس الجمعة، بمواطنيها المتواجدين في لبنان من دون حاجة ملحة مغادرتها في أقرب وقت ممكن.

ودعت الوزارة، في بيان لها، من تتعذر عليه مغادرة لبنان إلى التواصل مع سفارة دولة الكويت لدى بيروت فورا عبر هاتف الطوارئ.

كما جددت الوزارة دعوتها لجميع المواطنين إلى عدم التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تشهدها المنطقة. لبنان تنفي

فيما بثت مواقع إلكترونية أخبارًا كاذبة وفق تصريحات وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، قائلًا: " تبثّ مواقع إلكترونية أخبارا كاذبة زاعمة أن دولًا أوروبية وغربية تسحب سفراءها من لبنان، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يلجأ اليها العدو الإسرائيلي ويغذّيها بمختلف الوسائل".

وأضاف في تغريدته "نهيب بكل الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمدوّنين توخي الحذر، واعتماد المهنية في التحقق من مصادر الأخبار قبل نقلها، لأن كل من يبث أخبارا مماثلة من دون التحقق، يشارك من حيث لا يدري في توتير الأجواء عبر المساهمة في نقل الأكاذيب".

واشنطن تظهر الدعم للاحتلال

طمأن مسؤولون أمريكيون وفدًا من كبار المسؤولين الإسرائيليين باستعداد إدارة الرئيس جو بايدن، تمامًا لدعم إسرائيل إذا اندلعت حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، وفقا لما قاله مسؤول أمريكي رفيع المستوى شارك في تلك الاجتماعات لشبكة سي إن إن.

وبحسب سي إن إن، شارك كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي، في سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي إدارة بايدن مثل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومنسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض بريت ماكجورك في واشنطن هذا الأسبوع.