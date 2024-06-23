شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد النقل الجوى بلبنان: خبر "التليجراف" بوجود أسلحة وصواريخ بمطار بيروت كاذب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 06:06 م

أكد اتحاد النقل الجوي في لبنان، أن خبر "التليجراف" بوجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت مجرد أكاذيب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتابع اتحاد النقل الجوي في لبنان: "نحمل من ينقل هذه الأكاذيب المسؤولية عن سلامة العاملين بمطار بيروت وكامل منشآته".